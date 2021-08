Zapata: "Me operé del tobillo y me inventé un ejercicio, el aplazamiento de los Juegos me vino genial"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gimnasta español Ray Zapata, flamante medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que el aplazamiento de la cita olímpica por la pandemia del coronavirus le vino "genial" a nivel deportivo porque pudo operarse del tobillo e inventarse un nuevo ejercicio para llegar más fuerte a Japón este verano.

"Me vino genial el aplazamiento de los Juegos porque llevaba mucha carga de competiciones amistosos preparatorias para el Mundial, controles internos, etc. Estaba a tope en las Copas del Mundo y tenía los tobillos súper hinchados, así que no sabía si iba a llegar bien, pero se aplazó y me vino genial. Me operé del tobillo, me recuperé e inventé un elemento nuevo", relató Zapata en el Comité Olímpico Español tras su llegada a Madrid.

"Estoy muy contento, quiero agradecer este recibimiento, ahora estamos todavía un poco cansados del viaje, que ha sido bastante largo, pero lo que hemos conseguido ha sido la bomba. No termino de asimilarlo del todo, llegué a pensar que me quedaba sin medalla pero al final aquí está. La medalla se ha venido conmigo", dijo emocionado el gimnasta.

"Quiero agradecer a toda la familia del COE, a mi familia por aguantarme cuando me ponía pesado, porque soy insoportable cuando me pongo nervioso. Y quiero decir que este logro no es sólo mío, es de todos los que han puesto un granito de arena. Estoy contento y gracias también a Jesús Carballo (presidente de la Federación Española de Gimnasia), me puse a llorar porque quería el oro pero cuando me dijeron que era subcampeón dije es verdad, vamos a calmarnos", recordó.

"¿El peso de la medalla? Pesa mucho, creo que igual que yo, que soy muy pesado. Mi idea era ponérsela a mi hija para hacerle una foto pero sí que pesa bastante. He venido todo el camino en el coche desde el aeropuerto enseñándole la medalla a mi hija. Han sido once horas de viaje, cinco de escala y luego otras siete. Tenía ganas de llegar y besar a mi mujer y abrazar a mi hija. Quería disfrutar de este momento", dijo.

Además, Zapata aseguró que cuando ve la medalla se acuerda de lo difícil que ha sido llegar al podio olímpico. "Me acuerdo de todas las veces que he llorado, me he caído, estaba cansado, no podía andar y parecía una momia. Me acuerdo de todo esto y ha valido la pena. Y las personas que no aportaban se han apartado y sólo quedan las que aportan. Las que me quieren y yo quiero, y las que me apoyan. Vamos a disfrutarlo porque ha valido la pena muchísimo", añadió.

"EN UNOS DÍAS DECIDIRÉ SOBRE EL MUNDIAL"

En otras cuestiones, Ray Zapata -que sigue "en una nube"- explicó cuál será su futuro más cercano. "El Campeonato del Mundo es individual, no es de clasificatoria, es en apenas tres meses. Ahora me voy a tomar unos días de vacaciones y pensaré si voy al Mundial o no. Sería un logro importante pero también podría ser malo por el tema físico. Entonces vamos a barajarlo", indicó.

Por último, preguntado por la experiencia en la Villa Olímpica, el gimnasta español afirmó que es algo que sólo pueden vivir "algunos privilegiados". "Es una oportunidad única, con el covid ha sido una pena porque incluso gente no pudo llegar a competir, pero estar en la Villa es algo increíble y que no todo el mundo puede permitirse", finalizó.