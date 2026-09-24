Arturo Coello y Gemma Triay liderarán al equipo español de pádel en el Mundial de Catar

Los jugadores Paquito Navarro, Bea González, Claudia Fernández y Alejandro Galán, junto al presidente de la FEP, Javier Rodríguez, en el anuncio de la lista para el Mundial de pádel en Catar de 2026. - FEP

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arturo Coello y Gemma Triay lideran la selección española de pádel hecha pública este jueves por los seleccionadores nacionales, Juanjo Gutiérrez y Carolina Navarro, que disputará el próximo Campeonato del Mundo en Catar, del 2 al 7 de noviembre en Doha, y en la que las novedades son Aimar Goñi y la inclusión de Marta Ortega.

Tanto Juanjo Gutiérrez como Carolina Navarro desvelaron la convocatoria de la selección española y femenina -que fue anunciada en un video en el que participaron los campeones del mundo de fútbol Fabián Ruiz y Ferrán Torres- para el Mundial en Catar, en un acto en el que también presentaron la equipación oficial y anunciaron el envío de una camiseta firmada por los jugadores y jugadoras a la Federación de Pádel de Ceuta.

Las selecciones española masculina y femenina de pádel afrontarán este Mundial de Qatar 2026 con el objetivo de destronar a Argentina cinco años después y proclamarse pentacampeones del mundo en el cuadro masculino, mientras que en el femenino buscarán revalidar el título por séptima vez consecutiva desde 2014.

Para ello, Juanjo Gutiérrez, convocó al miembro de la pareja número uno del ranking internacional, Arturo Coello, junto a Juan Lebrón, Miguel Yanguas y Jon Sanz de derechas; y Alejandro Galán, Coki Nieto, Aimar Goñi y Francisco Navarro como jugadores de revés.

Y en el cuadro femenino, Carolina Navarro, que afrontará su primer mundial como seleccionadora tras su nombramiento en mayo, publicó la lista de jugadores en la que se encuentran Gemma Triay, Beatriz González, Martina Calvo y Ariana Sánchez como jugadoras de revés; y Marta Ortega, Paula Josemaría, Claudia Fernández y Andrea Ustero como jugadoras de derechas.

El seleccionador nacional masculino, Juanjo Gutiérrez, confirmó que ha seleccionado a los ocho jugadores en función de la pista. "He buscado adaptarnos a las condiciones que tenemos en Doha, que fuera un grupo que fuera agresivo y valiente porque va hacer falta. El nivel es bastante alto, los seis se lo merecía desde hace tiempo y los dos nuevos también (Goñi y Sanz)", expresó en el anuncio de la convocatoria de España en Madrid para el Mundial en Catar.

Por su parte, la seleccionadora nacional femenina, Carolina Navarro, admitió que la decisión ha sido "muy difícil" porque todas las jugadoras "son buenísimas". "Ha primado las condiciones de la pista, que va a ser muy rápida, por lo que necesitamos jugadoras agresivas y rápidas, además del rendimiento de los últimos meses", destacó.

Sobre la decisión de llevar a Marta Ortega o Alejandra Salazar, Carolina Navarro admitió que ha sido "muy difícil" porque ambas vienen jugando "muy bien". "Sobre 'Martita' y Alejandra he estado anoche sin dormir pensando, porque al final 'Ale' es una leyenda y merecía estar y despedirse así, pero también es cierto que puede ser el último Mundial de Marta, que ha rendido muy bien", explicó.

Por último, el presidente de la Federación Española de Pádel (FEP), Javier Rodríguez Piris, se mostró orgulloso de tener "a los mejores jugadores, a los técnicos, gestores, árbitros, patrocinadores y organizadores de eventos del mundo". "Más allá de los logros deportivos, es el éxito del equipo, de formar una familia y de dar una sensación de que somos los mejores porque somos los mejores en cuanto a compromiso. Van a tener el apoyo de la federación hagan lo que hagan", zanjó.

'ALE' GALÁN: "ES UN TORNEO DIFERENTE"

Además, 'Paquito' Navarro confesó que está "muy contento" por estar en otra convocatoria con 37 años y que trabajará "humildemente". "Voy a intentar sumar porque creo que no es obligación ganar, pero sí es obligación darlo todo y a ver si esta vez con ese puntito de suerte y este 'equipazo' que llevamos podemos traernos la copa a casa", remarcó.

Alejandro Galán afronta este Mundial con la "misma mentalidad" con la que le lleva a ser de los mejores del mundo. "Es un torneo diferente por equipos, donde hay que sumar y dar el máximo nivel. Después de la tristeza que nos llevamos en el anterior Mundial, en el equipo masculino, creo que es un momento de sacar el valor y el punto de honor", aseveró.

Por su parte, Bea González también aseguró de que España lleva "el mejor equipo". "Va a ser una semana muy guay y espero disfrutarla con nuestros compañeros, que normalmente son rivales y ojalá darle otra vez el título a España", destacó.

Asimismo, Claudia Fernández afirmó que "es un privilegio" estar en la lista por segunda vez a sus 20 años. "No me lo imaginaba, pero creo que lo voy a disfrutar muchísimo y voy a hacer todo lo posible para poder ganarlo", zanjó.