Alejandro Davidovich Fokina - Mattia Bellucci, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Alejandro Davidovich Fokina - Mattia Bellucci: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de junio de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista italiano Mattia Bellucci(73) este lunes a las 11:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/02/2025
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-2)
| Mattia Bellucci
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6)
| Thiago Agustin Tirante
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3)
| Damir Dzumhur
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Alex de Minaur
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Corentin Moutet
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Birmingham (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Alex Bolt
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Mattia Bellucci
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Martin Landaluce
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Mattia Bellucci
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Mattia Bellucci