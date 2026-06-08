Alejandro Davidovich Fokina - Mattia Bellucci, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Alejandro Davidovich Fokina - Mattia Bellucci: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de junio de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista italiano Mattia Bellucci(73) este lunes a las 11:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina 26/02/2025 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-2) Mattia Bellucci

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6) Thiago Agustin Tirante 24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3) Damir Dzumhur 20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur 18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet 11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Mattia Bellucci.