Alejandro Davidovich Fokina - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Madrid, 18 de octubre de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) se enfrenta en Final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este domingo no antes de las 10:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Arthur Gea
| 0-0 (1-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jenson Brooksby
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Casper Ruud
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Rafael Jodar
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Rafael Jodar