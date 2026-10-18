Alejandro Davidovich Fokina - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 18 octubre 2026 10:55
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Madrid, 18 de octubre de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) se enfrenta en Final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este domingo no antes de las 10:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Arthur Gea 0-0 (1-4) Alejandro Davidovich Fokina
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-1, 6-3) Jenson Brooksby

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Rafael Jodar
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Rafael Jodar
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Rafael Jodar

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Rafael Jodar rompe el servicio de Alejandro Davidovich Fokina y se pone 2-0 por delante.

Rafael Jodar rompe el servicio de Alejandro Davidovich Fokina y se pone 2-0 por delante.

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

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