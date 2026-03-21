Aleksandar Vukic - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aleksandar Vukic - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 15:00
Madrid, 21 de marzo de 2026.

El tenista Australiano Aleksandar Vukic(93) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Rafael Jodar(109) este sábado a las 16:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aleksandar Vukic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Aleksandar Vukic 0-2 (3-6, 6-7) Tomas Barrios
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Aleksandar Vukic 2-0 (7-6, 6-4) Billy Harris
10/03/2026 Phoenix (Dieciseisavos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (6-7, 6-7) Billy Harris
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Aleksandar Vukic 0-2 (2-6, 4-6) Dino Prizmic
02/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Aleksandar Vukic 2-0 (7-6, 7-6) Stefano Travaglia

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) Yannick Hanfmann
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-4) Benjamin Bonzi
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 7-6) Manoj Dhamne Manas
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) Rafael Jodar

