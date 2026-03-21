Aleksandar Vukic - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aleksandar Vukic - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El tenista Australiano Aleksandar Vukic(93) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Rafael Jodar(109) este sábado a las 16:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Aleksandar Vukic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Tomas Barrios
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Aleksandar Vukic
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Billy Harris
|10/03/2026
| Phoenix (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Billy Harris
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Dino Prizmic
|02/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Aleksandar Vukic
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Stefano Travaglia
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-1)
| Yannick Hanfmann
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Benjamin Bonzi
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Manoj Dhamne Manas
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-1)
| Rafael Jodar