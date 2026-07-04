Alex de Minaur - Zachary Svajda, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alex de Minaur - Zachary Svajda: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista estadounidense Zachary Svajda(66) este sábado no antes de las 12:00.
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-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (7-6, 6-1, 6-0)
| Roman Andres Burruchaga
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Brandon Nakashima
|17/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Denis Shapovalov
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Gabriel Diallo
-Últimos Resultados de Zachary Svajda.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Zachary Svajda
| 3-2 (2-6, 6-2, 6-7, 6-4, 6-3)
| Kamil Majchrzak
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 0-3 (1-6, 2-6, 4-6)
| Zachary Svajda
|21/06/2026
| Mallorca Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Damir Dzumhur
|20/06/2026
| Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final)
| Zachary Svajda
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Marc-Andrea Huesler
|15/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Zachary Svajda