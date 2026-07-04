Alex de Minaur - Zachary Svajda, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alex de Minaur - Zachary Svajda: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP
Alex de Minaur - Zachary Svajda: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 4 julio 2026 11:00
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Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista estadounidense Zachary Svajda(66) este sábado no antes de las 12:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 3-6) Brandon Nakashima
17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Denis Shapovalov
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-3) Gabriel Diallo

-Últimos Resultados de Zachary Svajda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Zachary Svajda 3-2 (2-6, 6-2, 6-7, 6-4, 6-3) Kamil Majchrzak
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Llamas Ruiz 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Zachary Svajda
21/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Cuartos de final) Zachary Svajda 0-2 (3-6, 3-6) Damir Dzumhur
20/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final) Zachary Svajda 2-0 (6-3, 6-3) Marc-Andrea Huesler
15/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-3) Zachary Svajda

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