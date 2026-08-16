Alexander Zverev - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexander Zverev - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista Británico Cameron Norrie(37) este domingo no antes de las 02:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1) Cameron Norrie 06/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) Alexander Zverev 22/01/2024 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6) Cameron Norrie 25/10/2023 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Cameron Norrie

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) Tallon Griekspoor 12/07/2026 Wimbledon ATP (Final) Jannik Sinner 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) Alexander Zverev 10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev 08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev 07/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Cameron Norrie