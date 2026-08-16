Alexander Zverev - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexander Zverev - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Alexander Zverev - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 1:32
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista Británico Cameron Norrie(37) este domingo no antes de las 02:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1) Cameron Norrie
06/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) Alexander Zverev
22/01/2024 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6) Cameron Norrie
25/10/2023 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Cameron Norrie

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) Tallon Griekspoor
12/07/2026 Wimbledon ATP (Final) Jannik Sinner 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) Alexander Zverev
10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
07/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Cameron Norrie

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Cameron Norrie 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) Dino Prizmic
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-2, 7-6) Cameron Norrie
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-1 (5-7, 7-6, 6-1) Alex de Minaur
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Ignacio Buse 0-2 (3-6, 3-6) Cameron Norrie
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-2 (6-7, 4-6) Cameron Norrie

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