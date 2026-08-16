Alexander Zverev - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexander Zverev - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista Británico Cameron Norrie(37) este domingo no antes de las 02:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1)
| Cameron Norrie
|06/07/2024
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-3 (4-6, 4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|22/01/2024
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6)
| Cameron Norrie
|25/10/2023
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Cameron Norrie
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 2-6, 4-6)
| Tallon Griekspoor
|12/07/2026
| Wimbledon ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4)
| Alexander Zverev
|10/07/2026
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Arthur Fery
| 0-3 (6-7, 2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-3 (4-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Cameron Norrie
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Dino Prizmic
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Cameron Norrie
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (5-7, 7-6, 6-1)
| Alex de Minaur
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Cameron Norrie
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Cameron Norrie