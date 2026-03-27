Alexander Zverev - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Alexander Zverev - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de marzo de 2026.
El tenista Alemán Alexander Zverev(4) se enfrenta en Semifinal del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este sábado a las 00:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Jannik Sinner
|26/10/2025
| Erste Bank Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)
| Alexander Zverev
|26/01/2025
| Australian Open ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|25/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 1-2 (2-6, 7-5, 4-6)
| Alexander Zverev
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|24/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner