Alexander Zverev - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Alexander Zverev - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Miami Open
Alexander Zverev - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 23:01
Madrid, 27 de marzo de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(4) se enfrenta en Semifinal del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este sábado a las 00:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (0-6, 1-6) Jannik Sinner
26/10/2025 Erste Bank Open (Final) Jannik Sinner 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) Alexander Zverev
26/01/2025 Australian Open ATP (Final) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Zverev
25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) Alexander Zverev
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Martin Damm 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 0-2 (2-6, 2-6) Jannik Sinner
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (5-7, 6-7) Jannik Sinner
24/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner

