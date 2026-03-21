Anastasia Zakharova - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Anastasia Zakharova - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
La tenista Rusa Anastasia Zakharova(74) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(9) este sábado a las 19:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Anastasia Zakharova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (6-3, 1-6, 5-7)
| Anastasia Zakharova
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Anna Bondar
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Anastasia Zakharova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Rebecca Sramkova
|16/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Anastasia Zakharova
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Louisa Chirico
|12/03/2026
| Austin (Cuartos de final)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Anastasia Zakharova
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Blinkova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Victoria Mboko
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Victoria Mboko
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anna Kalinskaya
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Kimberly Birrell