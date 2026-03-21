Anastasia Zakharova - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Anastasia Zakharova - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 18:02
Madrid, 21 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Anastasia Zakharova(74) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(9) este sábado a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Anastasia Zakharova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (6-3, 1-6, 5-7) Anastasia Zakharova
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Anastasia Zakharova 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Anna Bondar
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Anastasia Zakharova 2-0 (6-3, 6-2) Rebecca Sramkova
16/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Anastasia Zakharova 2-0 (6-2, 6-1) Louisa Chirico
12/03/2026 Austin (Cuartos de final) Lanlana Tararudee 2-0 (6-3, 6-4) Anastasia Zakharova

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Anna Blinkova 0-2 (2-6, 0-6) Victoria Mboko
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Amanda Anisimova
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Anna Kalinskaya
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 7-6) Kimberly Birrell

