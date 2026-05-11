Andrey Rublev - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Andrey Rublev - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 10:02
Madrid, 11 de mayo de 2026.

El tenista Ruso Andrey Rublev(14) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) este lunes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/08/2025 Canadian Open (Octavos de final) Andrey Rublev 1-1 (6-7, 7-6, 3-0) Alejandro Davidovich Fokina
17/04/2025 Barcelona Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-5, 6-4) Andrey Rublev
30/09/2024 China Open (Octavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 7-5) Alejandro Davidovich Fokina
28/04/2024 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (7-6, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
15/05/2023 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (7-6, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Andrey Rublev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Miomir Kecmanovic
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 0-2 (3-6, 4-6) Vit Kopriva
19/04/2026 Barcelona Open (Final) Andrey Rublev 0-2 (2-6, 6-7) Arthur Fils
18/04/2026 Barcelona Open (Semifinal) Andrey Rublev 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) Hamad Medjedovic
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Tomas Machac 0-2 (4-6, 3-6) Andrey Rublev

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 0-2 (6-7, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-3) Pablo Carreno Busta
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (6-7, 4-6) Quentin Halys
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina

