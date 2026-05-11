Andrey Rublev - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Andrey Rublev - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
El tenista Ruso Andrey Rublev(14) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) este lunes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2025
| Canadian Open (Octavos de final)
| Andrey Rublev
| 1-1 (6-7, 7-6, 3-0)
| Alejandro Davidovich Fokina
|17/04/2025
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|30/09/2024
| China Open (Octavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Alejandro Davidovich Fokina
|28/04/2024
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|15/05/2023
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Andrey Rublev.
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Miomir Kecmanovic
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Andrey Rublev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Vit Kopriva
|19/04/2026
| Barcelona Open (Final)
| Andrey Rublev
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Arthur Fils
|18/04/2026
| Barcelona Open (Semifinal)
| Andrey Rublev
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-2)
| Hamad Medjedovic
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Andrey Rublev
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Cristian Garin
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Casper Ruud
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Quentin Halys
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina