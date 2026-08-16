Andrey Rublev - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Andrey Rublev - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
El tenista ruso Andrey Rublev(16) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista español Pablo Carreno Busta(68) este domingo no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/09/2024
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-1 (6-0, 4-6, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
Últimos Resultados de Andrey Rublev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Juncheng Shang
| 2-1 (7-5, 4-6, 7-6)
| Andrey Rublev
|24/07/2026
| Estoril Open (Cuartos de final)
| Andrey Rublev
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Luca Van Assche
|23/07/2026
| Estoril Open (Octavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Timofey Skatov
|19/07/2026
| Swedish Open (Final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Luciano Darderi
|18/07/2026
| Swedish Open (Semifinal)
| Andrey Rublev
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Alejandro Tabilo
Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-1, 5-7, 2-6)
| Valentin Royer
|23/07/2026
| Estoril Open (Octavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-3, 5-7, 5-7)
| Camilo Ugo Carabelli