Andrey Rublev - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Andrey Rublev - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Andrey Rublev - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 19:10
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

El tenista ruso Andrey Rublev(16) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista español Pablo Carreno Busta(68) este domingo no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/09/2024 China Open (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-1 (6-0, 4-6, 6-4) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Andrey Rublev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Juncheng Shang 2-1 (7-5, 4-6, 7-6) Andrey Rublev
24/07/2026 Estoril Open (Cuartos de final) Andrey Rublev 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Luca Van Assche
23/07/2026 Estoril Open (Octavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-1, 6-1) Timofey Skatov
19/07/2026 Swedish Open (Final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-3) Luciano Darderi
18/07/2026 Swedish Open (Semifinal) Andrey Rublev 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Alejandro Tabilo

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Machac 0-2 (3-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-1, 5-7, 2-6) Valentin Royer
23/07/2026 Estoril Open (Octavos de final) Luca Van Assche 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Pablo Carreno Busta
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (1-6, 3-6) Pablo Carreno Busta
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) Camilo Ugo Carabelli

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