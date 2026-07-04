Arnav Paparkar - Joshua Craze, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Arnav Paparkar - Joshua Craze: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Arnav Paparkar - Joshua Craze: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 11:04
Seguir en

Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista Indio Arnav Paparkar(1645) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista Británico Joshua Craze(0) este sábado no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Arnav Paparkar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Jack Kennedy 2-0 (7-5, 6-2) Arnav Paparkar
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Arnav Paparkar 2-0 (6-2, 6-4) Kuan-Shou Chen
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Arnav Paparkar 2-0 (7-6, 6-4) Vincent Reisach
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Arnav Paparkar 0-2 (3-6, 4-6) Vihaan Reddy

No hay partidos recientes.

Contador

Contenido patrocinado