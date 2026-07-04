Arnav Paparkar - Joshua Craze, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Arnav Paparkar - Joshua Craze: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
El tenista Indio Arnav Paparkar(1645) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista Británico Joshua Craze(0) este sábado no antes de las 12:00.
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-Últimos Resultados de Arnav Paparkar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final)
| Jack Kennedy
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Arnav Paparkar
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Arnav Paparkar
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Kuan-Shou Chen
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Arnav Paparkar
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Vincent Reisach
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Arnav Paparkar
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Vihaan Reddy
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