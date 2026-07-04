Arnav Paparkar - Joshua Craze, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Arnav Paparkar - Joshua Craze: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista Indio Arnav Paparkar(1645) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista Británico Joshua Craze(0) este sábado no antes de las 12:00.

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-Últimos Resultados de Arnav Paparkar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Jack Kennedy 2-0 (7-5, 6-2) Arnav Paparkar 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Arnav Paparkar 2-0 (6-2, 6-4) Kuan-Shou Chen 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Arnav Paparkar 2-0 (7-6, 6-4) Vincent Reisach 25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Arnav Paparkar 0-2 (3-6, 4-6) Vihaan Reddy

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