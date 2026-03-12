Arthur Fils - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Arthur Fils - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de marzo de 2026.
El tenista Francés Arthur Fils(32) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Alemán Alexander Zverev(4) este jueves a las 19:05.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Alexander Zverev
|26/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Arthur Fils
|31/10/2024
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils
|21/07/2024
| Hamburg European Open (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Arthur Fils
|21/06/2024
| Halle Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Arthur Fils.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Arthur Fils
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Dino Prizmic
| 0-1 (2-6, 2-3)
| Arthur Fils
|21/02/2026
| Qatar Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Arthur Fils
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jakub Mensik
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Alexander Zverev
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Miomir Kecmanovic
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Corentin Moutet