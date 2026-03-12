Arthur Fils - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Arthur Fils - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 12 marzo 2026 19:52
Madrid, 12 de marzo de 2026.

El tenista Francés Arthur Fils(32) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Alemán Alexander Zverev(4) este jueves a las 19:05.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Arthur Fils 0-2 (6-7, 1-6) Alexander Zverev
26/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Arthur Fils
31/10/2024 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Arthur Fils
21/07/2024 Hamburg European Open (Final) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Arthur Fils
21/06/2024 Halle Open (Cuartos de final) Arthur Fils 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Arthur Fils.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (3-6, 5-7) Arthur Fils
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Dino Prizmic 0-1 (2-6, 2-3) Arthur Fils
21/02/2026 Qatar Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-1) Arthur Fils
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Jakub Mensik

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Frances Tiafoe 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Zverev
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Alexander Zverev
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Zverev
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Miomir Kecmanovic
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Corentin Moutet

