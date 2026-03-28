Aryna Sabalenka - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este sábado a las 20:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-2) Coco Gauff 07/06/2025 Roland Garros WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) Coco Gauff 03/05/2025 Madrid Open (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 7-6) Coco Gauff 08/11/2024 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Aryna Sabalenka 0-2 (6-7, 3-6) Coco Gauff 12/10/2024 Wuhan Tennis Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina 26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste 23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng 23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Caty McNally 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Ann Li

-Últimos Resultados de Coco Gauff.