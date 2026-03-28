Aryna Sabalenka - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este sábado a las 20:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Coco Gauff
|07/06/2025
| Roland Garros WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (7-6, 2-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/05/2025
| Madrid Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Coco Gauff
|08/11/2024
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Coco Gauff
|12/10/2024
| Wuhan Tennis Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-4)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Hailey Baptiste
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Qinwen Zheng
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Caty McNally
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Ann Li
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Coco Gauff
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Coco Gauff
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (6-3, 0-6, 1-6)
| Coco Gauff
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Coco Gauff