Aryna Sabalenka - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Madrid, 11 de septiembre de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Jessica Pegula(3) este viernes no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|04/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)
| Jessica Pegula
|11/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 4-6, 6-7)
| Jessica Pegula
|05/09/2025
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|29/03/2025
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Linda Noskova
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Taylor Townsend
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Kamilla Rakhimova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Polina Iatcenko
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Camila Osorio
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Emma Navarro
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sorana Cirstea
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Leylah Fernandez
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Sofia Kenin
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Gabriela Ruse