Aryna Sabalenka - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 11 septiembre 2026 2:37
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Madrid, 11 de septiembre de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Jessica Pegula(3) este viernes no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula
04/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) Jessica Pegula
11/10/2025 Wuhan Tennis Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 4-6, 6-7) Jessica Pegula
05/09/2025 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula
29/03/2025 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Linda Noskova
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Taylor Townsend
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Kamilla Rakhimova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-1) Polina Iatcenko
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Camila Osorio

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Emma Navarro
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Sorana Cirstea
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Leylah Fernandez
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-1) Sofia Kenin
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Gabriela Ruse

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-2.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-2.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.

Jessica Pegula se lleva el juego y ahora cae por 2-4.

Jessica Pegula se lleva el juego y ahora cae por 2-4.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Jessica Pegula, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Jessica Pegula, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Jessica Pegula se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Jessica Pegula se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Aryna Sabalenka se lleva el primer juego del 2.º set

Aryna Sabalenka se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Aryna Sabalenka servirá primero.

Inicio del segundo set. Aryna Sabalenka servirá primero.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-5.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-5.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 6-5.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 6-5.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 5-4.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 5-4.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Aryna Sabalenka gana el primer juego y domina 1-0

Aryna Sabalenka gana el primer juego y domina 1-0

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