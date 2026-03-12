Aryna Sabalenka - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(10) este jueves a las 19:05.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka 08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Jaqueline Cristian 06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Himeno Sakatsume 31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina 29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.