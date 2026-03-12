Aryna Sabalenka - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(10) este jueves a las 19:05.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Naomi Osaka
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jaqueline Cristian
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Himeno Sakatsume
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anna Kalinskaya
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Kimberly Birrell
|14/02/2026
| Qatar Total Open (Final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Victoria Mboko
|13/02/2026
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Victoria Mboko