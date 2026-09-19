Athletic de Bilbao - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 6 6 Conference League Alavés 10 6 8 Permanencia Athletic Bilbao 7 5 18 Descenso Celta 4 6 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Ander Guevara, Antonio Blanco, Carles Alena, Youssef Enriquez; Antonio Martinez, Lucas Boye.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao 22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla

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