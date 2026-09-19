Athletic de Bilbao - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Celta
| 4
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Ander Guevara, Antonio Blanco, Carles Alena, Youssef Enriquez; Antonio Martinez, Lucas Boye.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés
|15/12/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Athletic Bilbao
|16/03/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Alavés
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés