Athletic de Bilbao - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de agosto de 2025.
El Athletic, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Sevilla este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams, Maroan Sannadi.
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez, Andres Castrin, Kike Salas, Jose Angel Carmona; Djibril Sow, Nemanja Gudelj, Lucien Agoume; Dodi Lukebakio, Akor Adams, Stanis Idumbo Muzambo.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|16/03/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Athletic Bilbao
|29/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Sevilla
|19/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Sevilla
|04/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|13/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Las Palmas
|10/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Sevilla