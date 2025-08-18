Athletic de Bilbao - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de agosto de 2025.

###WidgetCompleto###

El Athletic, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Sevilla este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams, Maroan Sannadi.

SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez, Andres Castrin, Kike Salas, Jose Angel Carmona; Djibril Sow, Nemanja Gudelj, Lucien Agoume; Dodi Lukebakio, Akor Adams, Stanis Idumbo Muzambo.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 16/03/2025 LaLiga Sevilla 0-1 Athletic Bilbao 29/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Sevilla 19/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Sevilla 04/01/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Sevilla.