Athletic de Bilbao - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 10 mayo 2026 15:32
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Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Valencia este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Luis Rioja, Guido Rodriguez, Pepelu, Diego Lopez; Javier Guerra, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao
28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia
20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao
29/10/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Valencia

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao
25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna
12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal
05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético
25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona
21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta

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