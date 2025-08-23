Atlético de Madrid - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de agosto de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Elche este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Betis 4 2 2 Champions Barcelona 3 1 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 10 Permanencia Elche 1 1 14 Permanencia Atlético 0 1 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

ELCHE: Matias Dituro; Pedro Bigas, David Affengruber, Leo Petrot; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Martim Neto, Rodrigo Mendoza, German Valera; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2023 LaLiga Elche 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Elche.