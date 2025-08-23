Atlético de Madrid - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de agosto de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Elche este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|3
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|4
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|5
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|10
| Permanencia
| Elche
| 1
| 1
|14
| Permanencia
| Atlético
| 0
| 1
|18
| Descenso
| Celta
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Mallorca
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
ELCHE: Matias Dituro; Pedro Bigas, David Affengruber, Leo Petrot; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Martim Neto, Rodrigo Mendoza, German Valera; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
|25/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Malaga
|17/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-2
| SD Huesca
|10/05/2025
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Elche