Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante Real Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Kang-In Lee, Alejandro Baena, Marcos Llorente, Alejandro Grimaldo, Jonathan David.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

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