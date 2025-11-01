Atlético de Madrid - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Sevilla este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Barcelona 22 10 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Atlético 19 10 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 11 Permanencia Sevilla 13 10 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Marcos Llorente, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Marcao, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Djibril Sow, Nemanja Gudelj, Alfon Gonzalez, Isaac Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/04/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Atlético 08/12/2024 LaLiga Atlético 4-3 Sevilla 11/02/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Atlético 23/12/2023 LaLiga Atlético 1-0 Sevilla 04/03/2023 LaLiga Atlético 6-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt

-Últimos Resultados del Sevilla.