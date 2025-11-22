Barcelona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de noviembre de 2025.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Barcelona
| 28
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 17
| 12
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Marc Casado, Robert Lewandowski.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|24/08/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Athletic Bilbao
|03/03/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Barcelona
|22/10/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Athletic Bilbao
|12/03/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|05/11/2025
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK