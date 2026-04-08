Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de abril de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Cuartos de final al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Spotify Camp Nou.

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Jules Kounde; Pedri, Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona 21/12/2024 LaLiga Barcelona 1-2 Atlético 17/03/2024 LaLiga Atlético 0-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.