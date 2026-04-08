Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de abril de 2026.
El Barcelona se enfrenta en Cuartos de final al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Spotify Camp Nou.
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Jules Kounde; Pedri, Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|16/03/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-4
| Barcelona
|21/12/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Atlético
|17/03/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|18/03/2026
| Champions
| Barcelona
| 7-2
| Newcastle United
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|10/03/2026
| Champions
| Newcastle United
| 1-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|18/03/2026
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-2
| Atlético
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|10/03/2026
| Champions
| Atlético
| 5-2
| Tottenham Hotspur