Barcelona - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Rayo este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 5 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 70 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 14 Permanencia Rayo 32 28 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Pedri, Ferran Torres.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Oscar Valentin, Pedro Diaz; Ilias Akhomach, Jorge de Frutos, Fran Perez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 17/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 27/08/2024 LaLiga Rayo 1-2 Barcelona 19/05/2024 LaLiga Barcelona 3-0 Rayo 25/11/2023 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Rayo.