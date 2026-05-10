Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 88 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 77 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 44 34 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez, Robert Lewandowski.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Francisco Garcia, Antonio Ruediger; Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Brahim Diaz, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid 26/10/2024 LaLiga Real Madrid 0-4 Barcelona 21/04/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Barcelona 28/10/2023 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Real Madrid.