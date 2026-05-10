Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 88 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 77 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez, Robert Lewandowski.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Francisco Garcia, Antonio Ruediger; Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Brahim Diaz, Vinicius Junior.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Real Madrid
|26/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-4
| Barcelona
|21/04/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Barcelona
|28/10/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona