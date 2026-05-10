Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 88 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 77 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Francisco Garcia, Antonio Ruediger; Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid 26/10/2024 LaLiga Real Madrid 0-4 Barcelona 21/04/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Barcelona 28/10/2023 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Real Madrid.