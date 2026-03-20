Botic van de Zandschulp - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Botic van de Zandschulp - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Botic van de Zandschulp - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 18:01
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Madrid, 20 de marzo de 2026.

El tenista Neerlandés Botic van de Zandschulp(65) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este viernes a las 19:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2023 BMW Open (Semifinal) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 7-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (5-7, 3-6) Botic van de Zandschulp
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Botic van de Zandschulp
21/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 7-6) Stefanos Tsitsipas

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-4, 7-6) Taylor Fritz
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Taylor Fritz
21/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 3-6) Tommy Paul
20/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton

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