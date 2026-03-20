Botic van de Zandschulp - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Botic van de Zandschulp - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.

El tenista Neerlandés Botic van de Zandschulp(65) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este viernes a las 19:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/04/2023 BMW Open (Semifinal) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 7-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (5-7, 3-6) Botic van de Zandschulp 06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Botic van de Zandschulp 21/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 2-6) Pablo Carreno Busta 13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp 12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 7-6) Stefanos Tsitsipas

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.