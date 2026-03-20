Botic van de Zandschulp - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Botic van de Zandschulp - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
El tenista Neerlandés Botic van de Zandschulp(65) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este viernes a las 19:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2023
| BMW Open (Semifinal)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Botic van de Zandschulp
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-3)
| Botic van de Zandschulp
|21/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Botic van de Zandschulp
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Stefanos Tsitsipas
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Taylor Fritz
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Taylor Fritz
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Tommy Paul
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton