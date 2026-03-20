Carlos Alcaraz - Joao Fonseca, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Carlos Alcaraz - Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Brasileño Joao Fonseca(39) este sábado a las 00:00.
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-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Casper Ruud
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Arthur Rinderknech
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Grigor Dimitrov
-Últimos Resultados de Joao Fonseca.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Joao Fonseca
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tommy Paul
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Joao Fonseca
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Joao Fonseca
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Raphael Collignon