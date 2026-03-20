Carlos Alcaraz - Joao Fonseca, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Carlos Alcaraz - Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Carlos Alcaraz - Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 23:03
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Madrid, 20 de marzo de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Brasileño Joao Fonseca(39) este sábado a las 00:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Arthur Rinderknech
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-3) Grigor Dimitrov

-Últimos Resultados de Joao Fonseca.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Joao Fonseca
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 2-0 (6-2, 6-3) Tommy Paul
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Joao Fonseca
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Joao Fonseca 2-0 (7-6, 6-4) Raphael Collignon

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