Carlos Alcaraz - Joao Fonseca, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Carlos Alcaraz - Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Brasileño Joao Fonseca(39) este sábado a las 00:00.

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-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev 13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie 11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud 10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Arthur Rinderknech 08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-3) Grigor Dimitrov

-Últimos Resultados de Joao Fonseca.