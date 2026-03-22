Celta de Vigo - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Deportivo Alavés este domingo a las 16:15, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|17
| Permanencia
| Alavés
| 28
| 28
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Fer Lopez, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Victor Parada, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena, Ville Koski; Lucas Boye, Antonio Martinez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|27/01/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Celta
|16/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|27/04/2024
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Celta
|28/09/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés