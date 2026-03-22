Celta de Vigo - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 11:17
Madrid, 22 de marzo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Deportivo Alavés este domingo a las 16:15, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
17 Permanencia Alavés 28 28
18 Descenso Mallorca 28 29
19 Descenso Levante 26 29
20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Fer Lopez, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Victor Parada, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena, Ville Koski; Lucas Boye, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta
27/01/2025 LaLiga Alavés 1-1 Celta
16/08/2024 LaLiga Celta 2-1 Alavés
27/04/2024 LaLiga Alavés 3-0 Celta
28/09/2023 LaLiga Celta 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés

