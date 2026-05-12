Celta de Vigo - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante el Levante este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 50 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Iago Aspas, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.

LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Kareem Tunde, Kervin Arriaga, Jon Olasagasti, Victor Garcia, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Levante.