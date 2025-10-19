Celta de Vigo - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de octubre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Real Sociedad este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Sergio Carreira; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Pablo Duran.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Brais Mendez, Yangel Herrera, Jon Gorrotxategi, Sergio Gomez; Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 21/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Real Sociedad 20/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Real Sociedad 19/08/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Celta 18/02/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Real Sociedad.