Coco Gauff - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Madrid, 11 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Semifinal del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes no antes de las 02:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|22/02/2023
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-0 ()
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|08/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-3, 1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|06/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Elena Rybakina
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Thea Frodin
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Elena Rybakina