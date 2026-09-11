Coco Gauff - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 11 septiembre 2026 5:09
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Madrid, 11 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Semifinal del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes no antes de las 02:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Elena Rybakina
22/02/2023 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 () Coco Gauff

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Coco Gauff
08/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Coco Gauff
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) Elena Rybakina
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (1-6, 4-6) Elena Rybakina
06/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (6-7, 3-6) Elena Rybakina
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Thea Frodin 0-2 (3-6, 2-6) Elena Rybakina

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.

Coco Gauff rompe el servicio de Elena Rybakina. El marcador es ahora 4-5.

Coco Gauff rompe el servicio de Elena Rybakina. El marcador es ahora 4-5.

Elena Rybakina rompe a Coco Gauff y domina ahora 5-3.

Elena Rybakina rompe a Coco Gauff y domina ahora 5-3.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Coco Gauff convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Coco Gauff convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Coco Gauff convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Coco Gauff convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Coco Gauff convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Coco Gauff convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Elena Rybakina se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Elena Rybakina se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Elena Rybakina al servicio.

Inicio del tercer set. Elena Rybakina al servicio.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Coco Gauff se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Coco Gauff se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Coco Gauff consigue romper a Elena Rybakina y ahora solo pierde por 3-4.

Coco Gauff consigue romper a Elena Rybakina y ahora solo pierde por 3-4.

Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 2-4.

Coco Gauff se lleva el juego y ahora cae por 2-4.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Elena Rybakina rompe el servicio de Coco Gauff, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.

Elena Rybakina rompe el servicio de Coco Gauff, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Coco Gauff se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Coco Gauff se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Elena Rybakina se lleva el primer juego del 2.º set

Elena Rybakina se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Elena Rybakina servirá primero.

Inicio del segundo set. Elena Rybakina servirá primero.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 3-5 por detrás.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 3-5 por detrás.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 5-2.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 5-2.

Coco Gauff rompe el servicio de Elena Rybakina y se pone 4-2 por delante.

Coco Gauff rompe el servicio de Elena Rybakina y se pone 4-2 por delante.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0

Coco Gauff gana el primer juego y domina 1-0

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