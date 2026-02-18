Coco Gauff - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Coco Gauff - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de febrero de 2026.
La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Belga Elise Mertens(22) este miércoles a las 16:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/03/2024
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Coco Gauff
|02/09/2023
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 1-2 (6-3, 3-6, 0-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Anna Kalinskaya
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Coco Gauff
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-3)
| Karolina Muchova
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (3-6, 6-0, 6-3)
| Hailey Baptiste
-Últimos Resultados de Elise Mertens.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Emma Navarro
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elise Mertens
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elise Mertens
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Pavlyuchenkova
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elise Mertens