Coco Gauff - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Coco Gauff - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Coco Gauff - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 15:01
Seguir en

Madrid, 18 de febrero de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Belga Elise Mertens(22) este miércoles a las 16:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/03/2024 BNP Paribas Open (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (0-6, 2-6) Coco Gauff
02/09/2023 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-4) Anna Kalinskaya
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-0 (6-4, 6-2) Coco Gauff
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Elise Mertens.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-2, 6-2) Emma Navarro
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (2-6, 2-6) Elise Mertens
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (6-4, 6-0) Elise Mertens
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anastasia Pavlyuchenkova 0-2 (2-6, 1-6) Elise Mertens

Contador

Contenido patrocinado