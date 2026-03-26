Coco Gauff - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Coco Gauff - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Semifinal del torneo Miami Open a la tenista Checa Karolina Muchova(14) este jueves a las 20:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova 04/01/2025 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-4) Karolina Muchova 06/10/2024 China Open (Final) Karolina Muchova 0-2 (1-6, 3-6) Coco Gauff 08/09/2023 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-4, 7-5) Karolina Muchova 20/08/2023 Western & Southern Open (Final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-4) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Coco Gauff 23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Coco Gauff 22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Alycia Parks 1-2 (6-3, 0-6, 1-6) Coco Gauff 20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elisabetta Cocciaretto 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Coco Gauff 09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 0-1 (2-6, 0-2) Alexandra Eala

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.