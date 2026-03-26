Coco Gauff - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Coco Gauff - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Semifinal del torneo Miami Open a la tenista Checa Karolina Muchova(14) este jueves a las 20:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-3)
| Karolina Muchova
|04/01/2025
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Karolina Muchova
|06/10/2024
| China Open (Final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Coco Gauff
|08/09/2023
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Karolina Muchova
|20/08/2023
| Western & Southern Open (Final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Coco Gauff
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Coco Gauff
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (6-3, 0-6, 1-6)
| Coco Gauff
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Coco Gauff
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Alexandra Eala
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Karolina Muchova
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Alexandra Eala
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Katie Boulter
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-2, 7-5)
| Camila Osorio
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Iga Swiatek