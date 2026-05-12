Coco Gauff - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 12 mayo 2026 18:00
Madrid, 12 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista rusa Mirra Andreeva(7) este martes a las 19:00.

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) Iva Jovic
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) Solana Sierra
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-4) Tereza Valentova
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Linda Noskova 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) Coco Gauff
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (3-6, 3-6) Mirra Andreeva
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Viktorija Golubic 1-2 (1-6, 6-4, 0-6) Mirra Andreeva
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (1-6, 0-6) Mirra Andreeva
02/05/2026 Madrid Open (Final) Mirra Andreeva 0-2 (3-6, 5-7) Marta Kostyuk
30/04/2026 Madrid Open (Semifinal) Hailey Baptiste 0-2 (4-6, 6-7) Mirra Andreeva

