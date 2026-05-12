Coco Gauff - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista rusa Mirra Andreeva(7) este martes a las 19:00.
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-2)
| Iva Jovic
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-4)
| Solana Sierra
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tereza Valentova
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-1 (6-4, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-4, 5-7, 1-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 1-2 (1-6, 6-4, 0-6)
| Mirra Andreeva
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|02/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Marta Kostyuk
|30/04/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Hailey Baptiste
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Mirra Andreeva