Cristina Bucsa - Donna Vekic, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Europa Press Deportes
Publicado: martes, 24 febrero 2026 21:32
Madrid, 24 de febrero de 2026.

La tenista Española Cristina Bucsa(63) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Croata Donna Vekic(100) este martes a las 22:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/09/2025 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Donna Vekic 0-2 (2-6, 4-6) Cristina Bucsa
02/07/2025 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-1, 6-3) Donna Vekic
12/06/2023 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) Donna Vekic

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Ella Seidel 2-0 (6-1, 6-4) Cristina Bucsa
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) Cristina Bucsa

-Últimos Resultados de Donna Vekic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-1 (0-6, 6-3, 6-2) Donna Vekic
31/01/2026 Manila (Final) Donna Vekic 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Camila Osorio
30/01/2026 Manila (Semifinal) Tatiana Prozorova 0-2 (2-6, 4-6) Donna Vekic
29/01/2026 Manila (Cuartos de final) Donna Vekic 2-0 (6-4, 6-3) Lin Zhu
28/01/2026 Manila (Octavos de final) Donna Vekic 2-0 (6-1, 6-2) Mariia Tkacheva

