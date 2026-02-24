Cristina Bucsa - Donna Vekic, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Cristina Bucsa - Donna Vekic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de febrero de 2026.
La tenista Española Cristina Bucsa(63) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Croata Donna Vekic(100) este martes a las 22:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/09/2025
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Donna Vekic
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Cristina Bucsa
|02/07/2025
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Donna Vekic
|12/06/2023
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (2-6, 6-4, 1-6)
| Donna Vekic
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Ella Seidel
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Cristina Bucsa
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-6)
| Cristina Bucsa
-Últimos Resultados de Donna Vekic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-2)
| Donna Vekic
|31/01/2026
| Manila (Final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Camila Osorio
|30/01/2026
| Manila (Semifinal)
| Tatiana Prozorova
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Donna Vekic
|29/01/2026
| Manila (Cuartos de final)
| Donna Vekic
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lin Zhu
|28/01/2026
| Manila (Octavos de final)
| Donna Vekic
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Mariia Tkacheva