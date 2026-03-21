Damir Dzumhur - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Damir Dzumhur - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El tenista Bosnio Damir Dzumhur(76) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este sábado a las 18:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Ignacio Buse
| 1-2 (7-6, 6-7, 1-6)
| Damir Dzumhur
|12/03/2026
| Cap Cana (Octavos de final)
| Coleman Wong
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-2)
| Damir Dzumhur
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jacob Fearnley
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Damir Dzumhur
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Gael Monfils
|19/02/2026
| Rio Open (Octavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Jaime Faria
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jannik Sinner