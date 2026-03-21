Damir Dzumhur - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Damir Dzumhur - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Damir Dzumhur - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 17:35
Madrid, 21 de marzo de 2026.

El tenista Bosnio Damir Dzumhur(76) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este sábado a las 18:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Ignacio Buse 1-2 (7-6, 6-7, 1-6) Damir Dzumhur
12/03/2026 Cap Cana (Octavos de final) Coleman Wong 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) Damir Dzumhur
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jacob Fearnley 2-0 (6-3, 6-3) Damir Dzumhur
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (4-6, 6-7) Gael Monfils
19/02/2026 Rio Open (Octavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (6-7, 4-6) Jaime Faria

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Learner Tien 0-2 (1-6, 2-6) Jannik Sinner
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 2-6) Jannik Sinner

