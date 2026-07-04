Dan Brand - Ryan Cozad, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Dan Brand - Ryan Cozad: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Dan Brand - Ryan Cozad: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 11:03
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Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista israelí Dan Brand(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista estadounidense Ryan Cozad(0) este sábado no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Dan Brand.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Mathys Domenc 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) Dan Brand

-Últimos Resultados de Ryan Cozad.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Luis Guto Miguel 2-0 (6-3, 7-6) Ryan Cozad
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Savva Rybkin 0-2 (2-6, 2-6) Ryan Cozad
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ryan Cozad 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Emilio Camacho
01/09/2025 US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Alan Wazny 2-0 (6-3, 7-6) Ryan Cozad
05/07/2025 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ryan Cozad 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) Max Schoenhaus

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