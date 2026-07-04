Dan Brand - Ryan Cozad, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Dan Brand - Ryan Cozad: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
El tenista israelí Dan Brand(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista estadounidense Ryan Cozad(0) este sábado no antes de las 12:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Dan Brand.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Mathys Domenc
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-1)
| Dan Brand
-Últimos Resultados de Ryan Cozad.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Luis Guto Miguel
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ryan Cozad
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Savva Rybkin
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ryan Cozad
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Ryan Cozad
| 1-2 (5-7, 6-4, 1-6)
| Emilio Camacho
|01/09/2025
| US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Alan Wazny
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ryan Cozad
|05/07/2025
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Ryan Cozad
| 1-2 (6-3, 4-6, 1-6)
| Max Schoenhaus