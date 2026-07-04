Dan Brand - Ryan Cozad, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Dan Brand - Ryan Cozad: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista israelí Dan Brand(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista estadounidense Ryan Cozad(0) este sábado no antes de las 12:00.

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-Últimos Resultados de Dan Brand.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Mathys Domenc 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) Dan Brand

-Últimos Resultados de Ryan Cozad.