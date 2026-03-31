Daniel Altmaier - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Daniel Altmaier - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Bucharest Open
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 31 marzo 2026 16:15
Seguir en

Madrid, 31 de marzo de 2026.

El tenista Alemán Daniel Altmaier(52) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Bucharest Open al tenista Español Pedro Martinez(113) este martes a las 17:15.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2024 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (4-6, 2-6) Pedro Martinez

-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/03/2026 Naples (Final) Daniel Altmaier 0-2 (2-6, 4-6) Hamad Medjedovic
28/03/2026 Naples (Semifinal) Daniel Altmaier 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) Federico Bondioli
27/03/2026 Naples (Cuartos de final) Daniel Altmaier 2-0 (6-1, 6-3) Enrico Dalla Valle
26/03/2026 Naples (Octavos de final) Daniel Altmaier 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Andrea Guerrieri
24/03/2026 Naples (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 2-0 (6-3, 6-1) Miguel Damas

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/03/2026 Alicante (Cuartos de final) Pedro Martinez 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Pablo Carreno Busta
26/03/2026 Alicante (Octavos de final) Pedro Martinez 2-1 (4-6, 6-0, 6-1) Remy Bertola
24/03/2026 Alicante (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-3, 6-2) Carlos Sanchez Jover
23/02/2026 Chile Open (Dieciseisavos de final) Francisco Comesana 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) Pedro Martinez
18/02/2026 Rio Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 2-1 (0-6, 7-6, 6-4) Pedro Martinez

Contador

