Daniel Altmaier - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Daniel Altmaier - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de marzo de 2026.
El tenista Alemán Daniel Altmaier(52) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Bucharest Open al tenista Español Pedro Martinez(113) este martes a las 17:15.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2024
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pedro Martinez
-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/03/2026
| Naples (Final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Hamad Medjedovic
|28/03/2026
| Naples (Semifinal)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (6-2, 2-6, 6-1)
| Federico Bondioli
|27/03/2026
| Naples (Cuartos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Enrico Dalla Valle
|26/03/2026
| Naples (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Andrea Guerrieri
|24/03/2026
| Naples (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Miguel Damas
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/03/2026
| Alicante (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|26/03/2026
| Alicante (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-1 (4-6, 6-0, 6-1)
| Remy Bertola
|24/03/2026
| Alicante (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Carlos Sanchez Jover
|23/02/2026
| Chile Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Comesana
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| Pedro Martinez
|18/02/2026
| Rio Open (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-1 (0-6, 7-6, 6-4)
| Pedro Martinez