Daniel Merida Aguilar - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Daniel Merida Aguilar - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP
Daniel Merida Aguilar - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 30 agosto 2026 16:02
Seguir en

Madrid, 30 de agosto de 2026.

El tenista Español Daniel Merida Aguilar(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open ATP al tenista húngaro Marton Fucsovics(82) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-3, 6-2) Zizou Bergs
15/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Marin Cilic
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (3-6, 2-6) Learner Tien
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (3-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar

Últimos Resultados de Marton Fucsovics

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Marton Fucsovics 0-0 (1-3) Terence Atmane
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (1-6, 2-6) Corentin Moutet
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) Marton Fucsovics
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Marton Fucsovics 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 6-3) Learner Tien
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Luca Van Assche 0-1 (3-6, 0-4) Marton Fucsovics

Contador

Contenido patrocinado