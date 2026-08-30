Daniel Merida Aguilar - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Daniel Merida Aguilar - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de agosto de 2026.
El tenista Español Daniel Merida Aguilar(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open ATP al tenista húngaro Marton Fucsovics(82) este domingo no antes de las 17:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zizou Bergs
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Marin Cilic
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Learner Tien
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
Últimos Resultados de Marton Fucsovics
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-0 (1-3)
| Terence Atmane
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Corentin Moutet
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-3)
| Marton Fucsovics
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Marton Fucsovics
| 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 6-3)
| Learner Tien
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Luca Van Assche
| 0-1 (3-6, 0-4)
| Marton Fucsovics