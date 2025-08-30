Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 30 de agosto de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Atlético de Madrid este sábado a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Moussa Diarra; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Carlos Vicente, Antonio Martinez, Jon Guridi.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético 23/11/2024 LaLiga Atlético 2-1 Alavés 21/04/2024 LaLiga Alavés 2-0 Atlético 29/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.