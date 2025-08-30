Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 30 de agosto de 2025.
El Deportivo Alavés, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Atlético de Madrid este sábado a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Moussa Diarra; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Carlos Vicente, Antonio Martinez, Jon Guridi.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Atlético
|23/11/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Alavés
|21/04/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-0
| Atlético
|29/10/2023
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Alavés
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético