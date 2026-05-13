Deportivo Alavés - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Barcelona este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 91 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 45 35 18 Descenso Girona 39 35 19 Descenso Alavés 37 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde; Marc Bernal, Marc Casado, Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 02/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Alavés 06/10/2024 LaLiga Alavés 0-3 Barcelona 03/02/2024 LaLiga Alavés 1-3 Barcelona 12/11/2023 LaLiga Barcelona 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés

-Últimos Resultados del Barcelona.