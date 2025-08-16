Deportivo Alavés - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 16 de agosto de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Levante este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Eibar, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Rayo 3 1 2 Champions Villarreal 3 1 3 Champions Athletic Bilbao 0 0 4 Champions Atlético 0 0 5 Champions Barcelona 0 0 6 Europa League Celta 0 0 7 Europa League Alavés 0 0 8 Conference League Elche 0 0 11 Permanencia Levante 0 0 18 Descenso Valencia 0 0 19 Descenso Girona 0 1 20 Descenso Oviedo 0 1

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto, Victor Parada; Ander Guevara, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Carles Alena, Mariano Diaz.

LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Ivan Romero, Oriol Rey, Pablo Martinez; Jose Luis Morales, Roger Brugue.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2023 LaLiga2 Playoff Levante 0-1 Alavés 11/06/2023 LaLiga2 Playoff Alavés 0-0 Levante 29/04/2023 LaLiga2 Levante 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés 03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.