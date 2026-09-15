Deportivo Alavés - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 15:00
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Madrid, 15 de septiembre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Valencia este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 15 5
2 Champions Real Madrid 12 5
3 Champions Betis 12 5
4 Champions Alavés 10 5
5 Europa League Atlético 10 5
6 Conference League Sevilla 10 5
18 Descenso Villarreal 2 5
19 Descenso Elche 2 5
20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye, Antonio Martinez.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Justin De Haas, Iker Cordoba, Arnau Martinez; Ryunosuke Sato, Filip Ugrinic, Pepelu, Javier Guerra, David Otorbi, Arnaut Danjuma.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia
22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés
05/05/2024 LaLiga Valencia 0-1 Alavés

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta
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