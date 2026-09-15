Deportivo Alavés - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de septiembre de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Valencia este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|18
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Onces iniciales probables
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye, Antonio Martinez.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Justin De Haas, Iker Cordoba, Arnau Martinez; Ryunosuke Sato, Filip Ugrinic, Pepelu, Javier Guerra, David Otorbi, Arnaut Danjuma.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|22/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Alavés
|05/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Alavés
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta