Deportivo - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de agosto de 2026.

El Deportivo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Abanca-Riazor ante Valencia este domingo a las 19:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada como local contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Atlético 7 3 2 Champions Alavés 7 3 3 Champions Barcelona 6 2 4 Champions Real Madrid 6 2 5 Europa League Sevilla 6 3 6 Conference League Betis 6 3 13 Permanencia Deportivo 2 2 17 Permanencia Valencia 1 2 18 Descenso Malaga 1 2 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Athletic Bilbao 0 2

Onces iniciales probables

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata; Mario Soriano, Adria Altimira, Jonathan Asp, Lorenzo Amatucci; Luismi Cruz, Pierre-Emerick Aubameyang.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Filip Ugrinic, Pepelu, Ryunosuke Sato, Arnaut Danjuma, Javier Guerra, Umar Sadiq.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo 17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche 31/05/2026 LaLiga Deportivo 1-2 Las Palmas 24/05/2026 LaLiga Valladolid 0-2 Deportivo 17/05/2026 LaLiga Deportivo 2-1 FC Andorra

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