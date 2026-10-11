Elche 0 - 0 Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante Celta de Vigo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 5 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Victor Chust, Pedro Bigas; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Thomas Lemar, German Valera; Abiel Osorio, Fer Nino.CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galan; Pablo Duran, Ferran Jutgla, Hugo Alvarez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche 06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche 15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad 28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao

14:08 7' El árbitro pita tiro libre a Tete Morente (Elche) por zancadillear a Javi Galan. 7' El árbitro pita tiro libre a Tete Morente (Elche) por zancadillear a Javi Galan. 14:08 7' Buen disparo de Gonzalo Villar que va a puerta, pero detiene el portero. 7' Buen disparo de Gonzalo Villar que va a puerta, pero detiene el portero. 14:08 7' Alvaro Nunez alivia la presión con un despeje. 7' Alvaro Nunez alivia la presión con un despeje. 14:07 5' Posesión de balón: Elche: 71 %, Celta Vigo: 29 %. 5' Posesión de balón: Elche: 71 %, Celta Vigo: 29 %. 14:07 6' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo. 6' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo. 14:07 5' Obstrucción de Javi Galan, que corta la carrera de Tete Morente. El árbitro indica tiro libre. 5' Obstrucción de Javi Galan, que corta la carrera de Tete Morente. El árbitro indica tiro libre. 14:07 5' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo. 5' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo. 14:06 4' Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4' Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 14:06 3' Saque de portería para Elche. 3' Saque de portería para Elche. 14:06 3' Alvaro Nunez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 3' Alvaro Nunez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 14:05 2' Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 2' Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 14:03 2' El árbitro pita tiro libre a Ruben Sanchez (Elche) por zancadillear a Javi Galan. 2' El árbitro pita tiro libre a Ruben Sanchez (Elche) por zancadillear a Javi Galan. 14:03 1' Yoel Lago alivia la presión con un despeje. 1' Yoel Lago alivia la presión con un despeje. 14:03 1' Alvaro Nunez se impone a Fer Nino en un duelo aéreo. 1' Alvaro Nunez se impone a Fer Nino en un duelo aéreo. 14:03 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. 14:03 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 14:02 1' Elche saca, y da comienzo el partido. 1' Elche saca, y da comienzo el partido. 14:02 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 14:02 0' Bienvenidos a Estadio Martinez Valero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio Martinez Valero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.