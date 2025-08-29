Elche - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 29 de agosto de 2025.
El Elche, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Levante este viernes a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, German Valera; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Pablo Martinez, Oriol Rey, Roger Brugue, Ivan Romero.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2025
| LaLiga2
| Levante
| 3-1
| Elche
|16/11/2024
| LaLiga2
| Elche
| 1-1
| Levante
|24/03/2024
| LaLiga2
| Levante
| 3-2
| Elche
|30/09/2023
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
|25/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Malaga
|17/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-2
| SD Huesca
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|01/06/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Eibar
|25/05/2025
| LaLiga
| Burgos CF
| 2-3
| Levante
|16/05/2025
| LaLiga
| Albacete
| 0-1
| Levante