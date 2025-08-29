Elche - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Actualizado: viernes, 29 agosto 2025 19:01
Madrid, 29 de agosto de 2025.

El Elche, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Levante este viernes a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, German Valera; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Pablo Martinez, Oriol Rey, Roger Brugue, Ivan Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2025 LaLiga2 Levante 3-1 Elche
16/11/2024 LaLiga2 Elche 1-1 Levante
24/03/2024 LaLiga2 Levante 3-2 Elche
30/09/2023 LaLiga2 Levante 0-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche
25/05/2025 LaLiga Elche 2-0 Malaga
17/05/2025 LaLiga Elche 1-2 SD Huesca

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante
01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar
25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante
16/05/2025 LaLiga Albacete 0-1 Levante

