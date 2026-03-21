Elche - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante el Mallorca este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Pedro Bigas, Victor Chust, David Affengruber, German Valera; Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, Tete Morente; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.

MALLORCA: Leo Roman; Antonio Sanchez, Antonio Raillo, Toni Lato, Martin Valjent; Omar Mascarell, Zito Luvumbo, Pablo Torre, Mateo Joseph, Samu, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 04/03/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Mallorca.