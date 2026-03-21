Elche - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Elche - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 marzo 2026 13:16
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Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante el Mallorca este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Matias Dituro; Pedro Bigas, Victor Chust, David Affengruber, German Valera; Grady Diangana, Marc Aguado, Aleix Febas, Tete Morente; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.
MALLORCA: Leo Roman; Antonio Sanchez, Antonio Raillo, Toni Lato, Martin Valjent; Omar Mascarell, Zito Luvumbo, Pablo Torre, Mateo Joseph, Samu, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche
04/03/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis

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