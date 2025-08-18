Elche - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de agosto de 2025.

El Elche, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Betis este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra el Deportivo La Coruna, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas, Leo Petrot; Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Marc Aguado, German Valera; Ali Houary, Alvaro Rodriguez.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche 25/05/2025 LaLiga Elche 2-0 Malaga 17/05/2025 LaLiga Elche 1-2 SD Huesca 10/05/2025 LaLiga Levante 3-1 Elche 03/05/2025 LaLiga Burgos CF 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Betis.