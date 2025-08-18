Elche - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de agosto de 2025.
El Elche, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Betis este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra el Deportivo La Coruna, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas, Leo Petrot; Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Marc Aguado, German Valera; Ali Houary, Alvaro Rodriguez.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Betis
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
|25/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Malaga
|17/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-2
| SD Huesca
|10/05/2025
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Elche
|03/05/2025
| LaLiga
| Burgos CF
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
|04/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis